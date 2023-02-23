Путинист Газманов на концерте в "Лужниках" залепил логотип Prada на своем пуховике

Поклонник Путина уж слишком боялся осуждения за то, что любит бренды "загнивающего Запада".
Российский артист-путинист Олег Газманов во время "шабаша" на стадионе "Лужники" в Москве, состоявшемся 22 февраля, отличился как только мог.
Сторонник путина выслужился перед кровавым диктатором, весело прыгая по сцене, а потом еще показал акробатический номер, начав отжиматься прямо на сцене. Правда, зачем он это делал, - так и не понятно.
Но это еще не все. Оказывается, Газманов так боялся осуждения сограждан за свою любовь к брендам одежды "загнивающего Запада", что на пуховике, в котором выступал в "Лужниках", залепил надпись итальянского бренда Prada.
Кстати, стоимость такой верхней одежды составляет 2500 евро (97 тыс. грн.). Может и правильно Олег сделал, потому что сограждане точно забросали бы его помидорами за то, что он не только не в пуховике от отечественного производителя, а еще и за сумасшедшие деньги.
Напомним, что 22 февраля на стадионе "Лужники" в Москве состоялся "бал сатаны", именно так его окрестили украинцы. На этом концерте проходило празднование годовщины вторжения в Украину. Участие в шабаше приняли все активные пропагандисты Григорий Лепс, Лариса Долина, Владимир Машков, Дмитрий Харатьян, Дмитрий Дюжев и многие другие. Отметим, что перед выступлением на этом концерте диктатора Путина, внезапно со сцены очень цинично прозвучала песня по-украински о том, как "Мариуполь" спасли от "нацистов".
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