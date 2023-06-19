Путинист Григорий Лепс в Казахстане поплатился за обещанный миллион оккупантам за подбитую технику ВСУ

Российский певец-путинист Григорий Лепс поплатился за поддержку войны в Украине и обещанный миллион рублей оккупантам за подбитую технику ВСУ.

В частности, концерт ярого поклонника политики путина, который должен был состояться в Казахстане, отменили. Об этом сообщило местное издание "КазТаг". Компания, с которой у исполнителя был подписан договор, отказалась предоставлять ему концертную площадку для события.

"Компания, предоставившая свою концертную площадку для организации выступления Григория Лепса, решила расторгнуть договор с организаторами концерта в одностороннем порядке", — говорится в сообщении.

Григорий Лепс / Фото: instagram.com/gvleps

Отмечается, что недовольные будущим выступлением путиниста Лепса были казахстанцы, особенно после его обещанного миллиона российских кровавых рублей оккупантам, которым удастся подбить танк "Леопард". Жители Казахстана были против того, чтобы певец зарабатывал деньги, а затем финансировал развязанную Россией ужасную войну в Украине.

Не только путинист Лепс отметился таким заявлением. Ранее миллион кровавых рублей захватчикам обещал и Николай Басков, который активно поддерживает войну в Украине.

Григорий Лепс, Николай Басков

Тем временем украинская певица Оля Полякова сделала другое заявление. Артистка пообещала дать тысячу долларов тому, кто плюнет в лицо путинистов Григория Лепса или Николая Баскова.

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