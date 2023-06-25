Путинист Иосиф Пригожин после мятежа однофамильца в России хочет сменить фамилию: "С меня хватит"

Российский продюсер-путинист Иосиф Пригожин после мятежа своего однофамильца в России задумывается над тем, чтобы сменить фамилию.

Причиной этого стали насмешки, а иногда и угрозы в его сторону. Из-за одинаковой фамилии, а также похожей внешности с главарем группировки ППК "Вагнер" Евгением Пригожиным, который на днях устроил мятеж в РФ, продюсера-путиниста "атаковали" в Instagram. В частности, ему писали сообщения с призывами "остановиться", "вернуть Ростов", "успокоить войска" и "не идти с колоннами на москву".

Комментарии в фотоблоге Иосифа Пригожина / Фото: из соцсетей

Очевидно, большинство писали это в шутливой форме, однако многие недальновидные россияне поверили, что мятеж – это дело рук Иосифа Пригожина. Так что продюсер не на шутку испугался, не скрывал, что ему не нравится такое внимание, и даже заговорил о том, чтобы взять фамилию жены Валерии.

"С меня хватит. Беру фамилию жены", — возмутился путинист.

Иосиф Пригожин / Фото: из соцсетей

Напомним, в 2014 году продюсер Иосиф Пригожин вместе с певицей Валерией поддержал аннексию Крыма и войну на востоке Украины. Правда, в 2016 году он заявлял, что вместе с женой этого не делал. Тем не менее, в 2015 году продюсер попал в "черный список" Минкульта за угрозу национальной безопасности. В 2023 году Пригожин попал в санкционный список Украины за поддержку войны и распространение российской пропаганды.

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