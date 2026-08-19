Путинист Киркоров испугался атаки дронов на Сочи: спрятался в гримерке и записывал тревожные видео

Филипп Киркоров / © instagram.com/fkirkorov

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Российский певец-путинист Филипп Киркоров испугался атаки дронов на Сочи, куда он приехал, чтобы дать концерт.

В городе объявили угрозу из-за атаки беспилотников. Тем временем скандальный певец в этот момент должен был выступить с концертом. Само мероприятие было задержано, а Киркоров тем временем спрятался в гримерке и начал записывать тревожные видео.

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Певец-путинист предстал перед камерой с печальным лицом. Конечно, скандальный артист следовал «кремлевской методичке», выдавал фразы, вроде «безопасность главное», «непростая ситуация», «наберемся терпения», «все будет хорошо». Однако при этом Филипп Киркоров ни слова не оговорился, что если бы РФ не развязала войну, то и атаки дронов не было бы.

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«Сочи… Концерт мой должен был начаться час назад, но была объявлена беспилотная атака на город Сочи. Никого в зал невозможно впустить, пока беспилотная атака не будет отменена. Мы все ждем и ждем. Все мы находимся в непростой ситуации», — пожаловался путинист.

Филипп Киркоров / © скриншот с видео

Ранее скандальный исполнитель уже оказывался в подобной ситуации в городе Анапа. Однако тогда реакция была куда истеричнее. Путинист не на шутку испугался и даже отказывался от концерта вообще, и при этом на эмоциях не сдерживал крика.

Отметим, Филипп Киркоров уже давно является ярым путинистом. Еще до начала полномасштабной войны он поддерживал аннексию Крыма, преступные действия РФ и активно подыгрывал пропаганде. После 24 февраля 2022 года позиция певца не изменилась. Более того, он стал еще более ярым Z-патриотом и ездил в оккупированную Донецкую область развлекать оккупантов. Наконец Филипп Киркоров оказался под санкциями от СНБО.

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