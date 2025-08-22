Филипп Киркоров

Российский певец-путинист Филипп Киркоров упал на сцене прямо во время концерта и не смог самостоятельно подняться.

Киркоров выглядит серьезно осунувшимся, однако, похоже, отказаться от заработка сложно, поэтому он продолжает выступать. И во время концерта произошел конфуз. В частности, в номере был задействован реквизит - лестница, на которую должен был подняться путинист. Однако этого скандальный Киркоров сделать не смог. Исполнитель преодолел несколько ступенек, после чего полетел прямо на пол. Более того, подняться самостоятельно путинист тоже не смог, ему помогли это сделать танцоры.

Что интересно, перед этим происходила репетиция выступления. Тогда Киркоров тоже не мог подняться на лестницу и едва не падал, однако в этот момент его поддерживали за спину.

Отмечается, что путинист сейчас выглядит осунувшимся из-за неизлечимой болезни - сахарного диабета второго типа, из-за которого он не может полноценно восстановиться после полученных ожогов на концерте весной. Однако поговаривают, что скандальный певец на самом деле страдает от куда худшего недуга.

Позиция Филиппа Киркорова к войне в Украине - что известно

Еще до начала полномасштабной войны в Украине Филипп Киркоров попал в "Миротворец". Певец незаконно посещал аннексированный Россией Крым, тем самым поддерживая оккупацию полуострова. В июне 2021 года артист попал в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

С началом полномасштабной войны позиция путиниста не изменилась. Он поддержал захватнические действия России, за что оказался под санкциями СНБО. Также Киркоров в феврале 2024 года ездил в оккупированную Горловку, где развлекал оккупантов.