Путинист Киркоров неожиданно признался в приверженности Ротару и показал их редкие видео и фото

Филипп Киркоров и София Ротару

Российский певец и известный сторонник Кремля Филипп Киркоров неожиданно публично поздравил украинскую артистку Софию Ротару с днем рождения, который она праздновала 7 августа.

Несмотря на то, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину Киркоров неоднократно высказывался в поддержку войны, ездил на оккупированные территории, выступал перед российскими военными и открыто аплодировал кровавым действиям оккупантов, он публично засыпал Ротару комплиментами и почему-то счел нужным рассказать о своих "мурашках" от нее.

В Instagram пропагандист, которому недавно давали неутешительные прогнозы относительно состояния здоровья, неожиданно поделился архивными фото и видео с Ротару. Соратник Путина под песню "Лаванда" именинницы продемонстрировал, как в свое время они с ней обнимались и выступали вместе на сцене, проводя время за кулисами.

"Мурашки не поддаются логике, правилам и закону. Они случаются там, где их совсем не ждут… Я помню нашу первую встречу — и мурашки! Вторую, третью, десятую, сотую — всегда мурашки! Мурашки звучат как "очень", они как индикатор, вектор и ингибитор, они отражают правду, подлинность, данность, суть: когда сердце бьется часто. София Михайловна, спасибо вам за это чувство. Спасибо за эмоции, за песни, за творчество! С днем рождения! Пусть в вашем доме и сердце царит любовь", — выдал Киркоров.

Напомним, недавно София Ротару впервые за несколько лет показала новые фото из Киева. Поговаривают, что во время войны артистка проживает именно в столице.