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Путинист Киркоров оконфузился на сцене, выступив в прозрачных леггинсах

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
5189
Время на прочтение
1 мин
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Путинист Киркоров оконфузился на сцене, выступив в прозрачных леггинсах

Филипп Киркоров

Ярый поклонник Путина шокировал своим внешним видом.

Российский певец Филипп Киркоров, яро поддерживающий политику кремлевского диктатора, оконфузился прямо на сцене.

Смех вызвал внешний вид Киркорова. Для концерта, который состоялся 7 ноября в Алматы, Казахстан, путинист надел на себя прозрачную одежду – легинги на гольф. Еще большую абсурдность образу россиянина придали его странные танцы на сцене.

Выступление Киркорова сняли на видео и выложили в Сеть, где его уже успели высмеять.

@gulzara_mergiyazova Филя уже не тот‍‍ #киркоров #алматы ♬ оригинальный звук — Гульзара Мергиязова

Отметим, в начале полномасштабной войны Киркоров молчал о своей позиции. Впрочем, россиянин впоследствии заговорил. Киркоров оказался ярым поклонником политики Путина. Певец поддерживает развязанную Россией ужасную войну и убийства украинцев.

Кроме этого, летом Киркоров ездил с концертами в аннексированный Россией Крым, где прославлял оккупантов и называл их "героями".

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Дата публикации
Просмотры
5189
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