Путинист Киркоров оконфузился на сцене, выступив в прозрачных леггинсах

Российский певец Филипп Киркоров, яро поддерживающий политику кремлевского диктатора, оконфузился прямо на сцене.

Смех вызвал внешний вид Киркорова. Для концерта, который состоялся 7 ноября в Алматы, Казахстан, путинист надел на себя прозрачную одежду – легинги на гольф. Еще большую абсурдность образу россиянина придали его странные танцы на сцене.

Выступление Киркорова сняли на видео и выложили в Сеть, где его уже успели высмеять.

Отметим, в начале полномасштабной войны Киркоров молчал о своей позиции. Впрочем, россиянин впоследствии заговорил. Киркоров оказался ярым поклонником политики Путина. Певец поддерживает развязанную Россией ужасную войну и убийства украинцев.

Кроме этого, летом Киркоров ездил с концертами в аннексированный Россией Крым, где прославлял оккупантов и называл их "героями".

Читайте также: