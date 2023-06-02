Путинист Олег Газманов рассекретил, где находится Константин Меладзе

Сам композитор молчит о своем местонахождении, как и о войне в Украине.

Российский певец Олег Газманов, поддерживающий кровавую политику диктатора путина, рассказал, где находится композитор Константин Меладзе.

По словам артиста-путиниста, старший Меладзе живет в Украине. Об этом Газманов рассказал в одном из интервью РосСМП, когда комментировал "Слава Украине" Валерия Меладзе во время корпоратива в Дубае. Как известно, Меладзе-младший проживает в стране-террористке россии:

"У него брат там (в Украине – прим.ред.) живет, в Киеве. Он здесь", – сказал сторонник путина.

Отметим, что в марте 2022 года украинский суд заочно арестовал и объявил в международный розыск Олега Газманова, поддерживающего убийства украинцев своей страной-террористской россией. Артист-путинист неоднократно ездил с концертами на временно оккупированные украинские территории, в частности, выступал в Донецке, Луганске и в Крыму. Кроме того, Газманов отметился участием в московских митингах-концертах по случаю аннексии Крыма.

Валерий Меладзе и Константин Меладзе

Что касается Валерия Меладзе, то в России его начали активно "отменять" после того, как он на новогоднем корпоративе в Дубае на крик зрителя в зале "Слава Украине" ответил "Героям слава!". Правда, потом артист долго оправдывался за свой поступок, говоря о "братских народах" и "конфликтах" между ними.

Валерий Меладзе

А в апреле этого года, во время отдыха на французском курорте Куршевель в компании российской элиты, Меладзе сбежал от украинского журналиста, который просил его высказать свою позицию.

Между тем Константин Меладзе ни разу за все время полномасштабной войны россии против Украины не высказал свою позицию. Чего не скажешь о жене композитора, певице Вере Брежневой. После вторжения в Украину артистка, проживавшая и работавшая в россии, уехала из страны-террористки. Разорвала там все рабочие связи. Брежнева уехала в Польшу, где активно помогала волонтерам. В марте 2022 года Вера рассказывала, что ее муж скрывается от российских бомбардировок в Киеве в бомбоубежище. Вполне возможно, что Меладзе молчит о войне как раз из-за того, что его младший брат остался и не уехал из страны-террористки.

Константин Меладзе, Вера Брежнева / Фото: instagram.com/ververa

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