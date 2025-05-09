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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Время на прочтение
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Путинист Стивен Сигал и оскароносный режиссер приехали к Путину на парад и поддержали агрессию РФ

Звезды продолжают позориться поддержкой оккупантов и терять здравый смысл от кровавых рублей.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Владимир Путин, Стивен Сигал

Владимир Путин, Стивен Сигал

Голливудский актер Стивен Сигал, который давно заявлявший о готовности воевать на стороне оккупантов, прибыл в Москву.

Там вместе с некоторыми другими мировыми звездами, в частности оскароносным режиссером Оливером Стоуном, они посетили парад, приуроченный к 80-летию окончания Второй мировой войны. Закрыв глаза на геноцид украинцев, они удобно заняли места на Красной площади и слушали речь кровавого диктатора Путина о так называемом "ЭсВеО", о чем пишут пропагандистские СМИ.

Стивен Сигал на параде в Москве на Красной площади

Стивен Сигал на параде в Москве на Красной площади

Стивен Сигал на параде в Москве на Красной площади

Стивен Сигал на параде в Москве на Красной площади

Оливер Стоун на параде в Москве на Красной площади

Оливер Стоун на параде в Москве на Красной площади

Российский вождь, напавший на Украину и ежедневно убивающий тысячи украинцев, во время своей циничной речи издал, что "помнит уроки Второй мировой войны". На это прибывшие звезды только сидели и молча соглашались со всеми лживыми утверждениями и не выдавали ни капли возмущения.

Отметим, с 2016 года Стивен Сигал имеет российское гражданство, чем еще больше выражает свою позицию и каждый раз за кровавые рубли причитает о любви к терроризму. Более того, марионетка Путина под его дудку даже побывал в Украине, а именно в Донецкой области в Оленовке, где были ужасно убиты украинские защитники. Однако здравый смысл у актера так и не включился, и он остался на стороне преступников.

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