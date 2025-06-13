Путинист Тимати поплатился за поддержку войны в Украине и пропаганду оккупации Крыма

Тимати

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Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении российскому рэперу и известному пропагандисту Тимуру Юнусову, более известному как Тимати. Его обвиняют в сознательной поддержке агрессии России против Украины и участии в легитимизации оккупации украинских территорий, в частности Крыма.

Как установили следователи, артист является активным участником российской пропагандистской машины. Он неоднократно выступал доверенным лицом владимира путина на президентских выборах 2012, 2018 и 2024 годов, а также участвовал в его инаугурациях и публичных мероприятиях в поддержку кремлевского режима, сообщает Telegram-канал СБУ.

СБУ сообщила о подозрении Тимати / © https://t.me/SBUkr

Следствие также задокументировало по меньшей мере семь пропагандистских концертов Тимати, проведенных на временно оккупированном полуострове Крым. Эти выступления имели целью создать иллюзию "нормальности" интеграции Крыма в состав РФ, чем фактически способствовали жалким попыткам легитимизации оккупации.

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"Задокументировано, что этот фигурант принял участие в не менее семи пропагандистских концертах на временно захваченном полуострове, которые были направлены на легитимизацию оккупации Крыма. Досудебное расследование происходит под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора Украины", - говорится в заявлении.

В связи с этим Тимуру Юнусову сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины — нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины с целью причинения вреда государственным интересам, совершенное повторно.

Напомним, недавно актриса Яна Глущенко шокировала, как экс-коллега из "Дизель шоу" на танке убегала в Беларусь из оккупации из Киевской области.