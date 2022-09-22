Путинист Юрий Бардаш меняет имя, получает российский паспорт и призвал украинцев ждать "освобождения"

Скандальный продюсер Юри Бардаш, три месяца назад из Грузии пешком бежавший в Россию, вышел в эфир в своем Telegram и в очередной раз наговорил всякой чепухи.

В частности, путинист Юрий Бардаш отметил, что навсегда переезжает жить в Москву и в восторге от той демократии, которая властвует в российском обществе.

"Я почти три месяца нахожусь в Москве... Вы все в курсе, что я сюда приехал с рюкзаком. Да, я в Москве бывал раньше, но с осознанием, что я здесь навсегда, что я сюда приезжаю жить, перехожу границу жить навсегда, у меня такого не было, поэтому опыт у меня уникален", — похвастался скандальный продюсер.

Впрочем, одиозного путуиниста огорчает "либеральная прослойка" в РФ, которая якобы ждет поражения своего народа. Кроме того, Бардаш напел оды Москве, в которой все "четко и чисто":

"Во-первых, это самый безопасный город на планете. Я более чистого, красивого города не видел. Чтобы вот так множество национальностей, людей вместе уживались – я такого никогда не видел. Я был во многих городах Европы, был в Америке, в разных городах. Но красота, мощь, величие, которое несет в себе Москва, и то мирное сосуществование — я этим очень сильно был поражен, потому что да, я приехал, весь такой военный, весь пропитанный болью украинцев, потому что ну как... Что происходит в Москве? Все четко, чисто, красиво, все спокойно, все мирно", – заявил Бардаш.

Юрий Бардаш

Далее, рассказывает путинист, он решил все же разобраться, чем он может быть полезен украинцам, ради чего уехал в Печоры молиться. А там вдруг владыка Тихон посоветовал продюсеру сменить имя. Теперь он будет не Юрием, а Георгием. Кроме того, теперь уже Георгий Бардаш заявил, что получает "русский паспорт":

"Владыка Тихон благословил меня на дела. И когда мы знакомились, я сказал, что меня зовут Юрий. Он поправил, что меня зовут Георгий, поэтому в моем паспорте, который я буду получать, русский паспорт, там уже будет Георгий Бардаш, а не Юрий", – сказал скандальный продюсер.

В своем обращении Бардаш заявил, что в России настолько все демократично, что у него волосы дыбом встают:

"Демократичнее общества, чем здесь, я не видел никогда нигде. У меня волосы дыбом становятся, насколько власть россии позволяет в столь тяжелое для народа время этим всем говорилкам говорить. Я понимаю, да есть, свобода слова. Хочешь — говори. Здесь это есть. Единственная боль — за то, что пацаны, мужчины, деды сейчас в такой мясорубке находятся, а вот эти люди позволяют себе напрямую идти против, ну есть хотят поражения наших войск, наших русских солдат. Мне пишут очень много солдат из окопов, и с одних, и с других. Все все понимают. В Украине вообще заложники ситуации как солдаты, так и жители мирные", — сказал Юрий, он же Георгий и добавил:

"Я прошу украинцев: берегите себя. Российский солдат придет и освободит. Это произойдет, это уже происходит", — подчеркнул путинист.

Юрий Бардаш

Он добавил, что "российский народ никогда не победить" и что "наши качнут так, что Европа исчезнет". Также путинист считает, что должно произойти единение украинцев и россиян и все должно произойти по любви, впрочем, это может произойти и "через крепкий кулак, который представляет собой российская армия".

Напомним, до июня этого года Юрий Бардаш не объявлял публично свою позицию по поводу войны в Украине. Впрочем, затем он заявил, что считает, что "Украине следует капитулировать", "войной руководит Запад", "украинские артисты, выступающие на благотворительных концертах и волонтеры — нацисты", а "ВСУ — селяне".

Некоторое время Бардаш находился в Грузии, впрочем, сбежал оттуда, как только ему стали угрожать. По словам путиниста, угрозы начали поступать после его скандального эфира в Instagram. В нем, напомним, Бардаш час говорил абсурдные пропагандистские вещи.

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