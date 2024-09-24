Путинистка Бабкина призналась, как София Ротару закрыла ей рот в начале войны: "Мы дружили"

Российская певица Надежда Бабкина в очередной раз выдала бред о войне в Украине и рассказала об отношении к уже бывшей подруге, певице Софии Ротару.

По словам Бабкиной, последнее общение с Ротару у нее произошло еще в начале войны. Как оказалось, украинская звезда уже сразу после начала Россией войны в Украине дала понять своим российским бывшим коллегам, что их отношения закончились навсегда. Однако это не заставило путинистку хоть чуть-чуть задуматься. Она сделала вид, что такое поведение Ротару исключительно вина украинской власти и назвала войну "эсвео".

"Я дружила с ней, мы общались. И Ротару приезжала на наши сольные концерты, мы вмести пели песни на украинском языке. Это было потрясающе. Мы дружили. Это были времена Советского Союза. Но как только произошла эта "специальная военная операция" Соня просто четко мне сказала: "Умоляю, не пиши мне пока ничего, я тебя прошу". Хотя до этого времени мы всегда поздравляли друг друга с днем рождения. Я думаю, что ее понять можно. Она там (в Украине – прим. ред.) живет, у нее там семья. Она сидит там и не вякает", — выдала пропагандистка в интервью для медиа оккупантов.

Надежда Бабкина

Более того, на этом Бабкина не перестала позориться. И заявила, что полностью согласна с недавним решением РФ отобрать имущество у Ротару в Ялте. По мнению Z-патриотки, это произошло потому, что, мол, украинская исполнительница не хотела договориться с окуупантами, которые ежеминутно убивают украинцев.

"Отбирают, да. Всегда нужно договариваться. И идти на общие решения. А человека сильно пугают", — нафантазировала Бабкина.

Напомним, что недавно редакция сайта ТСН.ua писала, где сейчас живет София Ротару с семьей и как реагирует на преступления оккупантов.

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