Путинистка Долина пожаловалась, что украинцы отобрали у нее квартиру в Москве: "Спланированные действия"

Скандальная исполнительница осталась и без жилья, и без более 100 тысяч долларов, полученных от "продажи" квартиры.

Российская певица Лариса Долина, которая является ярой поклонницей захватнической политики путина, начинает расплачиваться за поддержку войны в Украине.

Скандальная исполнительница пожаловалась, что мошенники отняли у нее квартиру. Мол, ее уговорили продать дом в элитном ЖК Москвы, после чего деньги забрали себе, а это более 100 тысяч долларов.

Ярая путинистка уже обратилась за помощью к правоохранителям, которые якобы обнаружили, что это было сделано с территории Украины. Действительно ли это так или Долина в который раз лжет – неизвестно. Тем не менее, без квартиры и денег она таки осталась.

Путинистка Лариса Долина пожаловалась, что украинцы отобрали у нее квартиру

"Я стала жертвой мошенников. В отношении меня совершили очень извращенные и спланированные мошеннические действия. По этому факту возбуждено уголовное дело. Я признана потерпевшей, а на мою квартиру наложен арест. Предварительным следствием установлено, что мошенники находятся на территории Украины", — пожаловалась путинистка.

Кстати, фотоблог скандальной певицы в это время, вероятно, был взломан. Там появились посты, что она продала квартиру в Москве и заложила дачу, чтобы задонатить средства батальону "Азов", что призывала делать и других. В настоящее время эти посты удалены.

Пост Ларисы Долиной

Напомним, Лариса Долина уже давно славится своими антиукраинскими взглядами. В частности она заявляла, что Одесса не принадлежит Украине, выступала на концертах в поддержку аннексии Крыма и незаконно приезжала на оккупированный полуостров. Когда началась полномасштабная война, она одной из первых расхвалила действия кремлевского диктатора.

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