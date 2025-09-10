Путинистка Долина пожаловалась на отказ друзей из Украины общаться с ней и выдала бред о "несправедливости"

Лариса Долина / © instagram.com/larisa.dolina.official

Российская певица Лариса Долина, которая откровенно поддерживает страну-агрессора и помогает ее армии, снова отличилась пророссийскими заявлениями.

В разговоре с пропагандистами она начала жаловаться, что многие ее давние знакомые из Украины оборвали с ней связи после начала полномасштабной войны. По словам Долиной, для нее это "горе и несправедливость", ведь с этими людьми она выросла и общалась почти ежедневно. Артистка призналась, что особенно болезненно восприняла разрыв 45-летней дружбы с близкой подругой из Одессы. Та, узнав о позиции певицы, сразу оборвала с ней контакты.

В то же время Долина цинично заявила, что никогда не покинет Россию и даже в юности категорически отказывалась от возможности уехать в США на постоянное жительство. Она добавила, что по своему желанию не покинет "дома".

"Когда-то мои родители призывали поехать с ними в США на постоянное место жительства. Я тогда была подростком, но даже в то время категорически не хотела выезжать. Сама никогда не покину страны", — эмоционально подчеркнула путинистка.

Более того, певица похвасталась, что вместе с мужем активно помогает российским оккупантам — собирает деньги на технику, покупает квадрокоптеры и даже "дарит" музыкальные инструменты военным. Несмотря на потерю друзей и связей в Украине, Долина не только не осознает преступность собственной позиции, но и откровенно хвастается поддержкой армии захватчиков.

