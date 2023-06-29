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Путинистка Катя Лель заявила, что инопланетяне уже несколько раз спасли человечество от ядерной войны

Путинистка Катя Лель заявила, что инопланетяне уже несколько раз спасли человечество от ядерной войны

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
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Путинистка Катя Лель заявила, что инопланетяне уже несколько раз спасли человечество от ядерной войны

Катя Лель

Артистка выдала порцию бреда о вторжении высшей цивилизации в наш мир.

Российская певица Катя Лель, поддерживающая путина и убийства украинцев, отличилась очередным бредом о том, как высшая цивилизация вмешивается в наш мир.

В интервью программе "Историс – Откройте, Давид!" исполнительница заявила, что инопланетные существа, с которыми оно уже, кстати, очень давно держит связь, уже несколько раз спасли человечество от ядерной войны:

"Конечно, нами играют. Конечно, нас проверяют. И по всем вселенским законам они не имеют права вмешиваться в ситуации человека. Не имеют. Но. Когда человечество себя уже самоуничтожает, вот так, как сейчас есть, и есть риск полного уничтожения планеты. Это уже несколько раз, доказательствами являются эта информация у знающих людей, они спасали от ядерной войны человечество. И не раз", – уверенно заявила Лель.

Катя Лель / © Super | YouTube
Катя Лель / Фото: Super | YouTube

Как известно, о своей связи с НЛО Катя Лель рассказывала еще в начале 2019 года. Тогда артистка заявила, что инопланетные существа непонятно, зачем забрали у нее зубы. Тогда Лель якобы было 16 лет. После этого она стала слышать голоса, а также у нее якобы появилась способность исцелять людей руками.

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Дата публикации
Просмотры
112
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