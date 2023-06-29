Путинистка Катя Лель заявила, что инопланетяне уже несколько раз спасли человечество от ядерной войны

Российская певица Катя Лель, поддерживающая путина и убийства украинцев, отличилась очередным бредом о том, как высшая цивилизация вмешивается в наш мир.

В интервью программе "Историс – Откройте, Давид!" исполнительница заявила, что инопланетные существа, с которыми оно уже, кстати, очень давно держит связь, уже несколько раз спасли человечество от ядерной войны:

"Конечно, нами играют. Конечно, нас проверяют. И по всем вселенским законам они не имеют права вмешиваться в ситуации человека. Не имеют. Но. Когда человечество себя уже самоуничтожает, вот так, как сейчас есть, и есть риск полного уничтожения планеты. Это уже несколько раз, доказательствами являются эта информация у знающих людей, они спасали от ядерной войны человечество. И не раз", – уверенно заявила Лель.

Катя Лель / Фото: Super | YouTube

Как известно, о своей связи с НЛО Катя Лель рассказывала еще в начале 2019 года. Тогда артистка заявила, что инопланетные существа непонятно, зачем забрали у нее зубы. Тогда Лель якобы было 16 лет. После этого она стала слышать голоса, а также у нее якобы появилась способность исцелять людей руками.

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