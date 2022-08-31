Путинистка Надежда Бабкина приехала в оккупированный Мариуполь: реакция Андрея Беднякова

Российская певица Надежда Бабкина в очередной раз доказала, что не заслуживает уважения украинцев. Путинистка приехала в оккупированный Мариуполь, чтобы спеть для местных жителей. В разрушенном россиянами городе исполнительница даже посмела петь украинские народные песни.

Однако наибольшее возмущение вызвало фото Бабкиной и ее коллектива на фоне разбитого Драматического театра в Мариуполе, в который попал российский снаряд. Фотографией поделился украинский телеведущий Андрей Бедняков. Звезда "Орла и Решки" был взбешен, увидев фото россиянки в родном городе.

Бедняков отреагировал на приезд Бабкиной в Мариуполь / Фото: instagram.com/biedniakov

"Надежда Бабкина со своим песенным войском и ботоксом приехала и сфотографировалась на фоне Мариупольского драмтеатра. На фоне театра, бомбу на который сбросил российский самолет. На фоне театра, где погибли около 300 человек, скрывавшихся от российских снарядов", — написал Бедняков.

В то же время российская певица заявила, что украинцы в оккупированном городе "принимали нас восторженно", а у нее "стоял в горле ком".

Напомним, что путинистка Бабкина хочет посетить большинство оккупированных городов на Донбассе. Вместе со своим ансамблем певица уже побывала в Луганске, где возмутила исполнением украинской песни.

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