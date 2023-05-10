Путинистка Оля Бузова трусливо убежала от украинцев в Швейцарии, когда услышала о войне

Пропутинская певица Ольга Бузова, поддерживающая кровавую политику Кремля и геноцид украинцев, на днях появилась в Швейцарии, городе Цюрих.

Там, в одном из местных отелей, путинистку на стойке регистрации случайно встретили украинцы. Они напомнили Бузовой о зверствах, которые совершают российские оккупанты на нашей земле и об украинских детях, которых убивают россияне.

На странице в Instagram блогер под ником belyasnik12 разместил видео, как общался с Бузовой. Вернее, говорил ей правду, пока она трусливо убегала к лифту отеля:

"В Украине детей убивают, а здесь россияки стоят? Тебе, Бузова, показать кадры убитых детей и разбитых городов? Оля, подойди сюда. Чего ты боишься? Чего убегаешь? Сволочь", — говорят в видео блогеры.

Отметим, что Ольга Бузова активно поддерживает кровавую политику российского диктатора Путина. Из-за чего в октябре 2022 года попала в санкционный список СНБО.

Напомним также, что в конце октября 2022 года Бузова незаконно приезжала в оккупированный россией Донецк, где якобы раздавала гуманитарную помощь оккупантам.

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