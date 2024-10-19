Путинистка Повалий назвала войну в Украине "ссорой" и опозорилась заявлением о примирении

Певица-предательница Таисия Повалий опозорилась высказываниями о своем творчестве и войне в Украине, которую развязала Россия.

Запроданка продолжает делать вид, что ничего не понимает, и делает циничные заявления в комментариях российским пропагандистским СМИ. Так, Таисия прямо во время обстрелов ее Родины засветилась на светском мероприятии российских звезд. Во время события Повалий рассказала о своем новом будущем альбоме. Более того, прокремлевская певица сообщила, что он должен выйти двуязычным с украиноязычными и русскоязычными песнями.

К тому же предательница, натянув искусственную улыбку, выдала бред о так называемой "дружбе народов", подыгрывая пропаганде. При этом Повалий до сих пор не научилась называть вещи своими именами и приравняла геноцид украинцев к простой "ссоре". Артистка даже пыталась выжать из себя слезы во время актерской постановки для россиян.

Таисия Повалий лицемерно подыграла пропаганде РФ и заговорила о "дружбе" народов

"Я хочу выпустить русско-украинский альбом. То есть половина песен русскоязычных, половина украиноязычных. Я хочу, чтобы мы снова начали дружить. Это моя самая главная задача. Я чувствую, что нас всех поссорили, а мы должны на зло всем дружить", — ошеломила пророссийская Таисия Повалий.

Напомним, недавно поэт и политик Евгений Рыбчинский публично разнес предательницу Таисию Повалий, с которой когда-то дружил.

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