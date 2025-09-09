Таисия Повалий с сыном

Скандальная певица Таисия Повалий, которая продалась за кровавые рубли, рассказала о первом разговоре с сыном Денисом после полномасштабного вторжения.

Оказалось, тогда в феврале исполнительница приехала с сыном в Москву, имея уже обратные авиабилеты в Киев. В росСМИ Повалий со скупой наигранной слезой вспомнила, что в тот период сын Денис просил ее опомниться и сразу стать на сторону Украины, записав соответствующее видео для поклонников. Впрочем, она уже тогда чувствовала принадлежность к "русскому миру" и захотела поддерживать геноцид украинцев. Поэтому окончательно запятнала свою репутацию кровью своим отказом сыну.

"Меня Господь спас. В Киеве меня ждала бы очень сложная жизнь, и я могла бы оказаться в тюрьме. Сын Денис тогда говорил мне, что я должна была высказаться за Украину, как все тогда. Мы тогда были в Москве. Мне казалось, что я одна была против. Я говорила: "Ты знаешь мои принципы, и я никогда не пойду против себя". А он улетел к семье. Я много думала об этом и переживала. Но я позволила сыну иметь собственное мнение и быть не похожим на меня", — выдала предательница в интервью пропагандисту, который все время корчил гримасы и тянул жалостливые интонации.

Таисии еще больше пробила дно, предположив, что провал ее успеха в Украине — дело рук зарубежных организаций. Во всей красе жанра пропаганды она порассказала байки об уединенной жизни, убийствах ее знакомых и попытках сменить власть на Родине.

"В Украине меня не услышали. Телевидение, пресса — все было проплачено из-за границы. Вложили очень много денег. Все от меня отвернулись. У меня дома был обыск. Забрали все документы и контракты на песни. Арестовали всю мою недвижимость. Я выдержала это", —рассказала скандальная артистка.

Тем не менее, связь с семьей марионетка путина не стала разрывать. Она отметила, что ее сын хоть и поддерживает Украину в войне против РФ, но она любит его семью. Цинично в кадре пропагандиста она заявила, что он "обработан" и скоро изменит свое мнение. А пока 42-летний Денис с сыном и женой живет в Испании и занимается музыкой.

"Я разрешаю сыну. Понимаю, что ему тоже нужно осознать. Я поняла, что когда мы жили вместе в Киеве, меня было слишком много в его жизни. Я хотела, чтобы он делал так, как хочу я. А сын, видимо, через Бога говорит, что хочет сам наступить на свои грабли. Знаю, что он прозреет. Его обработали. Я с ним эту тему не обсуждала. Не хочу погружаться. Молюсь за него. Он болеет за Украину, живет в Испании. Он занимается музыкой: пишет и делает аранжировки, поет. Очень добрый. Но на него имеют негативное влияние мои враги. Мы общаемся и с невесткой. У меня нет обид. Я очень люблю их", — добавила путинистка.

Напомним, недавно одиозная Таисия Повалий рассказала об угрозах убить ее и на какие деньги живет в РФ.