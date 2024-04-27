Путинистка Снежана Егорова в истерике из-за дочери рассказала о "настоящей" жизни родных в оккупации

Путинистка Снежана Егорова, которая сейчас находится в Турции, в очередной раз стала посмешищем из-за распространения пропаганды.

Так, сторонница путинского режима решила отреагировать на проукраинскую позицию старшей дочери Стаси Ровинской. В частности, прокремлевская марионетка в TikTok записала ролик, в котором резко высказалась о Ровинской и ее семье, находящихся в эмиграции в США. К тому же Снежана сопровождала свои слова безумными гримасами, передразниваниями и театральными тембрами голоса.

"У меня в семье тоже есть некоторая особенность под названием "моя старшая дочь". У нее случилась беда, то есть у нее там в мозгу все смешалось. Круг общения у нее специфический. Она там меня осудила за мою позицию, за то, что я не кричу: "Боже, орки, что вы сделали с нашей любимой страной?". Просто она жизни не знает, правды боится и вообще слишком долго рожала одного за другим троих детей", - выдала Снежана.

Снежана Егорова

Снежана Егорова

Также Егорова решила отреагировать на одно из крайних интервью дочери, где она со слезами рассказывает о настоящих ужасах оккупации их родственников в Херсонской области. Для этого предательница заготовила целую пропагандистскую речь о своей "малой родине" Новой Каховке и описала настоящую "жизнь мечты" своих родственников в оккупации, который недавно начали жить словно "в старые добрые советские времена" в Крыму и под Санкт-Петербургом.

Снежана Егорова

"Вот эта моя старшая дочь периодически дает свои комментарии и выдает мне диагноз на расстоянии. Последнее, что она выдала о родственниках в оккупации… Расскажу, как мои родственники переживают это. Я родом из Новой Каховки, Херсонской области. Практически все мои родственники живут там. У них были дома, квартиры и т.д. Когда начались все эти события, гражданская война прошлась по этим степям. Основная масса моих братьев и сестер поехали жить в Крым. Им предоставили сертификаты, на которые они смогли купить недвижимость в Крыму. Одна из моих сестер купила себе квартиру под Санкт-Петербургом. Ее муж, мой брат, остался дома. Я с ним разговаривала. Он говорит: “Живем, не хочу, чтобы дом разграбили, у меня там мастерская. Но, Снежана, я рад, что так произошло, потому что моя жена сейчас с детьми и они получают бесплатное образование, детей кормят, как в наши добрые советские времена, говорят на родном языке", - в истерике рассказала путинистка.

Напомним, украинская актриса Стася Ровинская оборвала какие-либо связи с мамой Снежаной Егоровой, которая закрывает глаза на геноцид украинцев. Стася с семьей выехала за границу и призналась, чем там занимается.

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