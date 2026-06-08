Путинистка Собчак возмутила использованием песни популярной украинской певицы

Ксения Собчак

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Скандальная российская журналистка Ксения Собчак возмутила использованием песни популярной украинской певицы Emi.

Россиянка является путинисткой. В частности, еще в 2014 году она поддержала аннексию Крыма и незаконно посещала полуостров, за что оказалась в базе сайта «Миротворец». Когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, то позиция Собчак менялась — от «нет войне» до «поддерживаю путина и эСвЕо». При этом россиянке это не мешает использовать украинское.

Ксения Собчак недавно отличилась поступком. Она опубликовала пост в Instagram, который, кстати, в РФ является запрещенным. Все бы ничего, но она сопроводила его песней дочери медийщика Валида Арфуша — популярной украинской певицы Эмили. В частности, она использовала композицию Metamorphosis. Композиция девушки однозначно не была направлена на российский рынок и такого слушателя.

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Пост скандальной Ксении Собчак

Отметим, дочь Валида Арфуша активно развивает певческую карьеру. Девушка выступает под псевдонимом Emi, а ее самый популярный трек Metamorphosis собрал уже 30 миллионов прослушиваний на Spotify.

Певица Эми

Напомним, недавно отличился другой путинист — певец Филипп Киркоров. Скандальный исполнитель выдал, что Болгария именно благодаря ему победила на международном песенном конкурсе «Евровидение-2026». Болгарская представительница DARA разнесла путиниста за ложь.

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