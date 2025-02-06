Путинистка Таисия Повалий поплатилась за поддержку войны в Украине

Певица Таисия Повалий, которая является ярой поклонницей политики путина, поплатилась за поддержку войны в Украине.

В частности, скандальная артистка предстанет перед судебным. Исполнительница обвиняется в коллаборационизме, публичных призывах к агрессивной войне и оправдании вторжения России на территорию Украины. Об этом сообщается на официальном сайте Офиса Генерального прокурора. В настоящее время прокуратура уже направила обвинительный акт в суд.

К слову, еще в конце октября прошлого года у скандальной Таисии Повалий конфисковали все имущество в Украине. Высший антикоррупционный суд принял решение о взыскании в пользу государства семи земельных участков в Киевской области, жилого дома, домовладения, двух транспортных средств, четырех единиц оружия и имущественных прав на музыку и слова к девяти произведений.

Таисия Повалий / Фото: скриншот с видео

Отметим, что Таисия Повалий еще до полномасштабной войны славилась своими пророссийскими взглядами. С началом российского вторжения ее мнение не изменилось. Она публично поддержала действия диктатора РФ Путина и распространяла пропаганду об Украине. В октябре 2022 года Повалий попала под санкции от СНБО. В октябре 2024 года у певицы конфисковали все имущество в Украине, а в ноябре она осталась без государственных наград.

Очевидно, что Повалий это особо не волнует. Она и дальше продолжает подыгрывать пропаганде. Недавно скандальная певица выступала с путинисткой Успенской, где на сцене цинично вспомнила Украину.

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