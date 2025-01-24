Путинистки Повалий и Успенская на концерте в России цинично вспомнили об Украине и разозлили украинцев

Скандальная исполнительница Таисия Повалий, у которой недавно конфисковали все имущество в Украине, поразвлекала россиян в стране-террористке и выдала циничную речь.

Так, одиозная исполнительница, которая за кровавые рубли поддерживает вторжение России в Украину, организовала юбилейный концерт. Его запись транслировалась на одном из популярных пропагандистских каналов. Во время концерта в стране-агрессорке перед врагами артистка пела свои композиции и прославляла геноцид украинцев через свою любовь к России.

В своей речи между выступлениями запроданка, без угрызения совести, стер из памяти десятки тысяч российских преступлений, назвала страну-террористку "страной духовности и семейных ценностей".

К слову, на сцену также вышла коллега Повалий, еще одна певица-предательница Любовь Успенская. С наигранными гримасами они исполнили песню о "своих самых заветных берегах". После этого путинские марионетки обнялись и вспомнили о своих украинских корнях, позорно назвавшись "украиночками" и "кияночками".

Запроданки Повалий и Успенская поразвлекали россиян и цинично вспомнили об Украине

"Моя украиночка, моя кияночка. И мы в России – лучшая страна в мире. Конечно, мы с тобой соотечественники, которые нашли свой берег в России и полюбили так, как свою родную родину и роднее ничего не может быть", – ошеломили Повалий и Успенская со сцены.

Это вызвало бурные овации у российской публики. Тем временем в Telegram-канале Алины Доротюк, обратившей внимание на это видео, украинцы резко разнесли позицию предательниц, которые недавно захлебывались счастьем от полученного гражданства РФ:

К*нченые

Вот тв*ри. Кстати, повалий первая в списке на дотациях от россии, даже газманова и другой хлам обогнала

Извините, но это п*зд*ц

Напомним, недавно сын российской актрисы Марии Шукшиной, которая охотно подыгрывает пропаганде, отправился на войну против Украины.

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