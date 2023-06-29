Путинистку Ирину Дубцову на концерте в Казахстане обозвали "тварью" и прогнали со сцены

Российскую певицу-путинистку Ирину Дубцову во время концерта в Казахстане обозвали "тварью" и нецензурной бранью прогнали со сцены.

В частности, недовольные казахстанцы потребовали отменить выступление исполнительницы, которая поддерживает войну в Украине и политику кремлевского диктатора Путина. Однако выступление россиянки в городе Конаев все же случилось, правда, не полностью.

Недовольные казахстанцы во время концерта громко кричали Дубцовой, что она "тварь". Путинистка это услышала. Она начала жаловаться, почему ее обзывают "таким некрасивым" словом и что она не знает, как после такого петь.

Тем временем собравшиеся нецензурной бранью кричали, чтобы она ушла со сцены и не возвращалась. Путинистка Дубцова это и сделала. Как сообщают местные СМИ, скандальная исполнительница спустилась за кулисы и на сцену больше не вернулась.

Отметим, Ирина Дубцова открыто поддерживает российское вторжение в Украину и захватническую политику Путина. В январе 2023 года путинистка попала под санкции от СНБО. Также в 2017 году Дубцова оказалась в базе "Миротворца". Исполнительница незаконно посещала Крым и распространяла российскую пропаганду, что полуостров якобы должен принадлежать РФ.

Напомним, недавно похожая судьба постигла певца-путиниста Григория Лепса. Концерт исполнителя в Казахстане был отменен после того, как он пообещал миллион кровавых рублей оккупантам за уничтоженную технику ВСУ.

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