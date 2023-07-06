Российскому певцу-путинисту Григорию Лепсу массово срывают концерты после того, как он пообещал выплатить миллион кровавых рублей оккупантам за то, что они подобьют или уничтожат технику украинских защитников.

В частности, скандальный исполнитель уже не сможет заработать денег на своем выступлении в Кыргызстане, где он хотел выступить 2 августа в городе Чолпон-Ата. Об этом сообщило местное издание "Радио Азаттык". В частности, концерт был отменен организаторами. Причиной этому стало недовольство кыргызстанцев, которые против того, чтобы певец, который поддерживает войну, зарабатывал в их стране.

Григорий Лепс / Фото: instagram.com/gvleps

Ранее также был отменен концерт путиниста в Узбекистане. Скандальный артист должен был выступить в городе Ташкент 23 октября. Однако и там не рады Лепсу. Местные были против концерта певца, который поддерживает войну в Украине.

Такая же участь постигла путиниста и в Казахстане, где он поплатился за свою позицию в войне. Активисты отменили концерт Лепса после того, как он пообещал заплатить оккупантам миллион кровавых рублей за то, что они подобьют или уничтожат технику ВСУ. Казахстанцы были против того, чтобы Лепс зарабатывал в их стране деньги, а затем спонсировал войну в Украине.

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