Путинисты Басков и Лепс заявили, что будут платить миллион рублей за подбитую технику ВСУ

Российские певцы-путинисты Григорий Лепс и Николай Басков уже не знают, как выслужить перед своим кровавым фюрером и придумали очередную абсурдную идею.

Так, артисты, поддерживающие геноцид украинского народа, заявили, что будут платить миллион рублей (434 тыс. грн) за каждый подбитый "Леопард". Со странным соответствующим заявлением кремлевские клоуны выступили на закрытой пресс-конференции "Российской Медиагруппы", которая проходила во время Петербургского международного экономического форума.

"Миллион рублей. Кто подобьет танк "Леопард", "Леопард-2". Мы как представители творчества вносим свой вклад для наших бойцов. Чтобы мы знали, что они это делают не только потому, что это их гражданская позиция. А мы это делаем, потому что мы хотим, чтобы они знали, что мы рядом с ними", – сказал Басков.

"Натуральный блондин" также заявил, что пока никакой выплаты не было и отметил, что они будут осуществляться через Минобороны вместе с "Российской медиагруппой". По словам Баскова, к этой "благородной инициативе" приобщатся и другие российские исполнители.

В свою очередь, путинист Лепс гордо заявил, что "подписывается под каждым словом Баскова" и все, что он сможет сделать "для советской армии", правда, потом исправился таки для "российской армии", сделает "от чистого сердца".

Напомним, ранее сын певицы-предательницы Таисии Повалий Денис Повалий, ранее поддерживавший Украину, "переобулся". Он заявил, что российское вторжение было "искусственно спровоцировано", что это "распределение украинцев по языковому принципу на своих и чужих", а также что это случилось "из-за Майдана" и "из-за срыва георгиевских лент".

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