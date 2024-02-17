"Путинская шл*ха": звезды эмоционально ответили Меган Фокс, которая обидела украинок

Знаменитости выразили все, что думают об интеллекте актрисы.
Звезды эмоционально отреагировали на странный пост американской актрисы Меган Фокс, в котором она неудачно пошутила об украинках.
Так, известная украинская модель Алина Байкова у себя в Instagram разместила пост актрисы и назвала ее "путинской шл*хой":
"Подруга, мечтай! И продолжай стараться! Но пока ты остаешься маленькой путинской шл*хой. Как же задолбали эти безмозглые с*ки, которые пытаются выглядеть как украинская надувная секс-кукла. Потому что быть похожей на украинок — нереально. Для этого надо иметь, как минимум, мозги и сердце, чтобы функционировать… Полагаю, что она тупая. Увидите, как она проголосует за Трампа", — написала Байкова.
Также в комментариях под постом свое недовольство интеллектом Меган Фокс выразили блогерши Таня Парфильева и Саба Мусина.
Не стала молчать и звездная фитнес-тренерша Анита Луценко. Она написала под фото американской актрисы, что ей очень неприятно такое сравнение:
"Совершенно неприятное сравнение. Я украинка и я не такая".
Заступился за украинских женщин и шоумен Анатолий Анатолич. Ведущий пригласил Меган Фокс в Украину лично познакомиться с теми, о ком она написала глупость в фотоблоге:
"Хочу пригласить вас, Меган Фокс, в Украину на встречу с украинскими женщинами. Если у вас есть время между съемками в кино… Ой, простите, у вас нет съемок в кино".
Актер Тарас Цымбалюк лаконично оставил смайл в виде среднего пальца, а шоумен Андрей Бедняков предположил, что эту "невероятную" шутку для Фокс придумал Дональд Трамп.
Танцовщица Алена Шоптенко в свою очередь отметила, что Меган Фокс своими "умными умозаключениями" не стоит и ногтя украинок:
"WTF?! Женщины в Украине гибнут прямо сейчас, в результате войны! И многие из них – на защите своей страны. Сказав это, вы не достойны и ногтя наших женщин".
Напомним, на днях Меган Фокс отличилась странным постом у себя в Instagram. Она разместила кадр с вечеринки Супербоул и сравнила себя с "надувной украинской куклой".
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