Пьяная Адель упала, станцевала на пилоне и разделась до нижнего белья в гей-клубе

Артистка весело провела время.

Звезды – тоже люди. И если одни тщательно прячутся от посторонних глаз, маскируются, чтобы куда-то выйти и где-то расслабиться, то другие об этом вообще не переживают..

Как вот британская исполнительница Адель. На днях певица стала триумфатором Brit Awards 2022, поэтому у нее был отличный повод отпраздновать. И сделать это артистка решила в гей-клубе в компании друзей.

В Сеть попали кадры и видео досуга артистки в клубе. Адель пришла в ночное заведение в костюме кремового цвета, с вечерним макияжем и с золотистыми украшениями. Правда, откровенности образу певицы добавило то, что под пиджаком у нее был только бюстгальтер.

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Артистка танцевала, веселилась, а потом не удержала равновесие и упала. К счастью, друзья пришли на помощь и быстро помогли Адель встать. Позже певица вышла на сцену к актерам, где сделала несколько па вокруг пилона.

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Фанаты, увидев Адель такой, разделились на два лагеря. Одни защищают артистку, мол, она имеет право делать то, что захочет, и никто не может ее осуждать. Другие же уверены, что звезде такого масштаба как Адель, таким образом вести себя не подобает.

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