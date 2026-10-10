"Пьяная дворовая дичь": Настя Приходько назвала Полякову "хабалкой" и заявила, что хочет стать министром

Анастасия Приходько / © instagram.com/prykhodko_official

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Украинская певица Анастасия Приходько раскритиковала новую творческую работу Оли Поляковой, назвала её «болтушкой Азеей» и призналась, почему хочет вернуться в политику и возглавить Министерство культуры.

Артистка откровенно высказалась о музыкальных экспериментах коллеги. По её мнению, Полякова отошла от своего творческого стиля. Приходько не понимает, зачем певица пытается следовать меняющимся трендам. В то же время она убеждена, что у Оли есть талант и артистизм. Однако нынешнее направление её творчества вызывает у Насти немало вопросов. Своими мыслями она поделилась винтервьюНаталье Влащенко.

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«О боже, нет. Это не шансон. Оля, не обижайся, но — это пьяная дворовая «дичь». Я не понимаю, почему она так себя дешевила. Раньше она была намного лучше, куда-то её не в ту сторону тянут. Как-то всё стало неприятно. Это может быть её способ протеста, возможно, так она решила протестовать против всего. Потому что это даже не смешно», — заявила Приходько.

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Анастасия Приходько / © скриншот с видео

По мнению Насти, постоянная смена музыкальных образов может свидетельствовать о том, что Полякова утратила собственный творческий ориентир. Певица вспомнила, что раньше коллега исполняла лирические композиции, а теперь экспериментирует с другими жанрами и сценическими амплуа. Несмотря на резкую критику, Приходько не отрицает таланта Оли и надеется, что та сможет вернуться к музыке, которая будет соответствовать её индивидуальности.

«Похоже, у неё слишком много этапов в творчестве, она как-то потеряла себя. Нельзя изменять себе, вот о чём я и говорю. Ведь если ты не поддаёшься всему этому влиянию — ты сформировавшаяся личность. Кому ты пытаешься подогнаться? То она поёт лирические песни, то шансон, то вот она сейчас «хабалка Аза». Я не понимаю. Талант у неё есть, артистизм есть», — подчеркнула артистка.

Анастасия Приходько / © скриншот с видео

Впрочем, музыкальная критика — не единственная тема, которую затронула Приходько в беседе. Певица также рассказала о своих политических амбициях и объяснила, почему рассматривает возможность возвращения в государственное управление.

По словам Насти, должность министра культуры ей интересна, ведь эта сфера охватывает множество направлений, с которыми она связана ещё с детства. Артистка не скрывает желания попробовать себя на этой должности и считает готовность брать на себя ответственность одним из ключевых качеств для политика.

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«Я думаю, с этим я разберусь. Я ведь не лезу в экономический или аграрный сектор. Да, мне бы хотелось, я не скрываю. Мне бы хотелось вернуться в политику по одной простой причине — потому что мне не страшно брать на себя ответственность. За свои поступки и действия. Я считаю, что это одно из важнейших качеств, которыми должны обладать наши политики», — пояснила певица.

Напомним, недавно Анастасия Приходько сделала скандальное заявление о гимнеУкраины и навлекла на себя резкую реакцию.

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