Пышногрудая Алина Гросу в бикини эротично повыгибалась в волнах моря

Артистка устроила импровизированную фотосессию.
Певица Алина Гросу, которая на днях похвасталась фигурой в купальнике, порадовала фанов новыми кадрами в пляжном наряде.
На странице в Instagram исполнительница разместила серию снимков, на которых изображена в черном бикини. Во время импровизированной фотосессии знаменитость позировала на фоне моря, а также на берегу, и на четвереньках в морских волнах.
"Немножко жары и зажаренного тела", — игриво подписала фото Алина.
Звезда продемонстрировала стройную фигуру и аппетитные формы. Внешний вид не оставил равнодушным подписчиков Гросу.
- Очень хорошенькая куколка
- Крутое тело! Завидую в хорошем смысле
- Пчелка такая ничего
Напомним, что несколько недель назад Алина Гросу отпраздновала 26-летие в объятиях любимого и с Камалией и Виталием Козловским. Артистка собрала друзей в уютном месте у реки.