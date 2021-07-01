Пышногрудая Алина Гросу в бикини эротично повыгибалась в волнах моря

Артистка устроила импровизированную фотосессию.

Певица Алина Гросу, которая на днях похвасталась фигурой в купальнике, порадовала фанов новыми кадрами в пляжном наряде.

На странице в Instagram исполнительница разместила серию снимков, на которых изображена в черном бикини. Во время импровизированной фотосессии знаменитость позировала на фоне моря, а также на берегу, и на четвереньках в морских волнах.

instagram.com/alina_grosu

instagram.com/alina_grosu

"Немножко жары и зажаренного тела", — игриво подписала фото Алина.

instagram.com/alina_grosu

instagram.com/alina_grosu

Звезда продемонстрировала стройную фигуру и аппетитные формы. Внешний вид не оставил равнодушным подписчиков Гросу.

Очень хорошенькая куколка

Крутое тело! Завидую в хорошем смысле

Пчелка такая ничего

Напомним, что несколько недель назад Алина Гросу отпраздновала 26-летие в объятиях любимого и с Камалией и Виталием Козловским. Артистка собрала друзей в уютном месте у реки.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку