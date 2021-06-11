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Пышногрудая Анна Седокова в лимонном монокини очаровала фигурой

Пышногрудая Анна Седокова в лимонном монокини очаровала фигурой

instagram.com/annasedokova

Артистка отдыхает в Греции.

Певица и бизнесвумен Анна Седокова, которая недавно в красном бикини похвасталась пышными ягодицами, снова порадовала фанов своими аппетитными формами.

На этот раз знаменитость показала, как наслаждается теплыми солнечными днями на острове Миконос, что в Греции. На странице в Instagram знаменитость поделилась с фолловерами фотографией, на которой позирует в лимонном монокини и черных очках.

© instagram.com/annasedokova
instagram.com/annasedokova

Анна изображена на балконе отеля, а позади нее виднеются живописные пейзажи. В своем пляжном наряде Седокова показала аппетитную подтянутую фигуру. Вид Анны не лишил ее без комплиментов фанов.

  • Идеальная фигура
  • Если бы у меня было такое тело, я бы ходила голая
  • Роскошные ноги, Анна

Напомним, несколько месяцев назад Анна Седокова удивила настоящими волосами, которых всегда стеснялась. Певица опубликовала фото с естественной прической.