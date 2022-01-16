Пышногрудая Екатерина Бужинская в купальнике соблазнительно позировала в бассейне

Звезда показала, как проходит ее отпуск.

Украинская певица Екатерина Бужинская после насыщенных трудовых будней наконец-то отправилась в долгожданный отпуск.

Артистка уехала отдыхать в Доминиканскую Республику. Как проходит ее отпуск, исполнительница решила показать в своем Instagram.

В частности, знаменитость опубликовала яркие фотографии, на которых позирует в бассейне с бокалом коктейля. Екатерина надела шляпу, солнцезащитные очки и сплошной купальный с глубоким вырезом в зоне декольте. К слову, звезда еще раз подтвердила, что у нее действительно пышная грудь.

Екатерина Бужинская в купальнике / instagram.com/buzhynska

Поклонники оценили такие яркие фотографии знаменитости. Они написали, что Екатерина очень красивая. Также фанаты отметили, Бужинская "еще та горячая штучка".

Читайте также: