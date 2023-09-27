Пышногрудая Юлия Верба похвасталась фигурой в купальнике с пикантными вырезами

Украинская блогерша-миллионница Юлия Верба порадовала поклонников пикантным контентом.

В Instagram-stories знаменитость показала, как отдыхает от насыщенных рабочих будней. Юлия пошла в сауну, где поплавала в бассейне и попарилась.

Для отдыха блогерша выбрала красный купальник с пикантными вырезами в зоне декольте и талии. Купальный наряд идеально подчеркнул пышные формы знаменитости. Кроме того, Верба продемонстрировала стройную и подтянутую фигуру.

К слову, блогерша позировала перед зеркалом и сделала фото. Лицо Юлия сспрятала телефоном, а вот белые волосы собрала в пучок.

Юлия Верба / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Фото Верба не стала подписывать. Однако поклонники однозначно засыпали знаменитость комплиментами в личных сообщениях.

Напомним, Юлия Верба – одна из известных украинских блогеров. Ранее редакция сайта ТСН.ua писала, как выглядела девушка до популярности. В подборке также можно увидеть Сашу Бо, Дашу Квиткову, Игоря Пустовита и других.

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