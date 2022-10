Queen выпустил песню, которая была записана с Фредди Меркьюри 34 года назад

Знаменитая британская рок-группа Queen порадовал фанатов "новинкой".

Коллектив выпустил ранее утраченную песню под названием Face It Alone. Трек был записан еще в 1988 году с покойным вокалистом группы Фредди Меркьюри. Песня должна была войти в альбом The Miracle. Впрочем, композиция так не попала в финальную версию пластинки. Впоследствии музыканты забыли о Face It Alone.

Участники группы спустя годы снова вспомнили о композиции, когда работали над переизданием альбома.

"Я счастлив, что нашей команде удалось найти этот трек", — сказал Брайан Мэй, гитарист группы.

В общем это первая новая песня Queen с участием Меркьюри за последние восемь лет. В 2014 коллектив выпускал композиции, которые также были записаны еще при жизни Фредди и не были обнародованы.

"После всех этих лет, круто слышать, как мы все вчетвером... работаем в студии над замечательной идеей песни, которая так и не была завершена... до сих пор", — отметил Брайан.

Напомним, вокалист Queen Фредди Меркьюри умер в 1991 году. Тем временем группа продолжает свое существование. Мэй и Тейлор продолжают выступать как Queen вместе с певцом Адамом Ламбертом.

