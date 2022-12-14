Quest Pistols выпустили свой легендарный хит "Ты так красива" на украинском языке

Украинская группа Quest Pistols порадовала своих преданных поклонников музыкальной премьерой.

Так, легендарное трио возвращается на сцену в составе Антона Савлепова, Константина Боровского и Никиты Горюка. И начали свое возвращение артисты с выпуска своего обновленного хита "Ты так красива" на украинском языке. Трек в переводе вышел под названием "Ти неймовірна".

Символично, что в текущем году Quest Pistols исполняется 15 лет.

"Ти неймовірна" – это украинская версия хита, который знают и поют миллионы людей по всему миру. Впервые на украинском "Ты так красива" Quest Pistols исполнили на благотворительном концерте в поддержку Украины в Варшаве. Этот экспромт удивил публику, но аудитория сразу начала подпевать артистам. Видеофрагмент с украинской версией песни набрал обороты в ТикТок. С тех пор все ждали студийную версию "Ти неймовірна".

Quest Pistols

"Этим летом мы собрались вместе, чтобы совершить благотворительный тур в поддержку нашей страны. Мы были поражены реакцией украинцев, наших слушателей на такой реюнион, поэтому мы решили продолжить этот путь и записали несколько новых песен вместе и для вас. Концерты, встречи, друзья и воспоминания, это то, чего нам так давно не хватало", – прокомментировал Антон Савлепов.

Обе версии песни написал соучредитель и музыкальный продюсер группы Александр Чемеров. Украинская песня приобрела более глубокое значение: это не только лирический манифест чувств к женщине, но и посвящение Украине. "Ти неймовірна" — возможность вернуться в безмятежное прошлое, где не было войны. Ироническое муд-видео в стиле вайбер-открыток, сопровождает песню и транслирует ностальгию по 2000-х, когда история группы только начиналась.

Quest Pistols

Следом за синглом "Ти неймовірна" Quest Pistols готовят еще ряд релизов, среди которых будут как украинские версии легендарных хитов, так и совершенно новые песни.

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