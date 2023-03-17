Quest Pistols запремьерили свой зажигательный трек "Я твой наркотик" на украинском языке

Украинская группа Quest Pistols преподнесла сюрприз для поклонников и выпустила свой хит "Я твой наркотик" на украинском языке.

Ремейк песни впервые прозвучал во время благотворительного выступления группы в Батуми и был хорошо принят поклонниками. Именно поэтому музыканты решили не медлить и порадовали фанатов украиноязычной премьерой.

Теперь строки в зажигательном припеве звучат так: "Я твій наркотик, твій нікотин, твій алкоголь. Я — твоя любов. Тигр, а не котик. Гир, а не мур. Контркульутра, а не гламур".

Вместе с треком вышел и клип на песню "Я твій наркотик", созданный благодаря 3D-графике. Группа хотела создать альтернативную реальность Quest Pistols и рассказать таким образом о жизни известного бенда.

"Хотя немногие верили, но в то время 10 лет назад мы реально были на полном ЗОЖе (хотя срока такого еще не было), интересовались ведической культурой и пропагандировали осмысленный образ жизни. Через свои песни несли стиль, секс и смыслы. Поэтому и притягивали внимание девушек на всех уровнях "Я Твой Наркоты" не исключение. Я твой наркотик — я твоя Любовь. Выбор есть. "Любовь" для всех нас теперь с заглавной буквы. Любовь безумная, что сносит препятствия и изменяет правила игры. Чувствуем, что этот динамичный трек отвечает настроению настоящего", — рассказал о премьере Антоне Савлепове.

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