Стас Шуринс / © instagram.com/shurins

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Победитель украинской «Фабрики звезд» 2009 года, латвийский певец Стас Шуринс, который ранее шокировал параличом половины тела, признался, как на самом деле зарабатывает на жизнь в Германии.

Артист переехал в страну в 2013 году. Дело в том, что его жене было необходимо лечение. Стас Шуринс в интервью Славе Демину признается, что на переезд в Германию и обустройство пошли все семейные средства. А чтобы легализоваться в стране, необходимо оформить медицинское страхование, которое стоит немало. Стас Шуринс начал браться за любую работу — работал и почтальоном, и на складе, где отвечал за товар. Правда, такие подработки продолжались недолго, потому что исполнитель пытался вернуться к музыке.

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«Когда мы переехали в Германию, то на переезд пошли все деньги, потому что нужно было обустроиться здесь. Что касается моей работы везде, где только можно… В Германии обязательно медицинское страхование, которое стоит тысячи евро в месяц. Если ты устраиваешься куда-то работать, то работодатель оплачивает медицинское страхование. Я устроился работать почтальоном. Я работал и на складе, где товары упаковывают и отправляют. Правда, все это недолго, потому что я пытался скорее вернуться к музыке», — рассказал артист.

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Стас Шуринс / © instagram.com/shurins

Сейчас у Стаса Шуринса есть студия звукозаписи в Германии, которая и приносит ему доход. Кроме того, артист принимал участие в немецкой версии «Голоса страны», где обзавелся нужными связями. Так что певец пишет песни на заказ и занимается вокальным продюсированием.

«Я себе организовал студию, у меня есть отдельная студия, пишу там. „Голос“ дам мне контакты и связи с людьми, с которыми я работаю сейчас. Благодаря этому выживаю и живу. Я пишу песни, занимаюсь вокальным продюсированием. Это когда человек записывает вокал на студии, а ты говоришь, как петь», — говорит артист.

Напомним, ранее Стас Шуринс впервые раскрыл причину разрыва отношений с певицей MamaRika. Также исполнитель признался, общается ли с ней сейчас.

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