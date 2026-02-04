Работал с Bad Bunny и получил "Грэмми": украинский артист не смог попасть на церемонию и возмутил причиной

M1SHKA

Украинский артист и саундпродюсер M1SHKA не смог попасть на торжественную церемонию вручения премий "Грэмми-2026".

Об этом музыкант рассказал в своем Instagram. Артисту уже второй раз выпадает такая возможность, однако оба раза ему пришлось отказаться. Впервые M1SHKA должен был поехать на "Грэмми" в 2023 году. Тогда, кстати, музыкант завоевал статуэтку за работу над альбомом Motomami - испанской певицы Розалии. Однако артист не смог поехать, поскольку на фоне войны и его службы выезд из Украины был невозможен.

В этом году M1SHKA снова позвали на "Грэмми". На этот раз артиста пригласила команда пуэрто-риканского певца Bad Bunny. К слову, украинец работал над альбомом исполнителя Debí Tirar Más Fotos, который в этом году завоевал "Грэмми". M1SHKA получил приглашение 16 января, но снова не смог поехать, поскольку до 1 февраля, а именно тогда состоялась церемония, он бы просто не успел получить разрешение на выезд.

Пост M1SHKA

"Меня снова позвали на "Грэмми". И я снова не смог поехать. В 2023 году я был в Украине: война, служба - выезд был невозможен. В этом году история повторилась: 16 января меня пригласила команда Bad Bunny, а церемония - 1 февраля. Для мира это "спонтанно". Для украинца - часто просто нереально успеть с документами и разрешениями", - поделился артист.

M1SHKA отметил, что это прекрасно, что Украина звучит на мировой сцене и об украинцах узнают как о талантливых творцах. Однако артисту обидно, что приходится пропускать масштабные события. Когда украинцы теряют возможность засиять на мировой сцене, то россияне ею пользуются.

"Украина уже звучит на мировой сцене, но физически быть там иногда сложнее, чем сделать работу, за которую тебя туда зовут. Не хочется, чтобы россияне пользовалась возможностями, которые мы пропускаем", - возмутился артист.

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua писала, как прошла "Грэмми" и кто стал лауреатом премии. В этом году церемония удивляла оригинальностью. Например, певец Джастин Бибер выступил на сцене в трусах и носках, а артистка Леди Гага просто напугала своим образом.