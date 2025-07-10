Радиоведущая Карпова заявила о демобилизации возлюбленного и раскрыла причину

Юлия Карпова и Сергей Пономаренко

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Украинская радиоведущая "Хит FM" Юлия Карпова поделилась подробностями о службе своего гражданского мужа, Героя Украины Сергея Пономаренко.

По словам ведущей, сейчас военный находится в гражданской жизни. Юлия объяснила, что Сергей на войне получил серьезное ранение, которое повлекло появление неизлечимой болезни. В результате военный был вынужден завершить службу по состоянию здоровья.

В интервью на YouTube-канале Марички Падалко Юлия делится, что несмотря на демобилизацию, ее избранник до сих пор остается эмоционально вовлеченным во все, что касается армии и войны. Звезда отмечает, что поддерживает Сергея во всем, в частности в вопросе реабилитации и адаптации к гражданской жизни после полученных травм.

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Юлия Карпова и Сергей Пономаренко

"Сергей сейчас не служит. Он ветеран, потому что получил ранение в результате защиты страны. Он имеет группу инвалидности и болезнь, которая уже, к сожалению, неизлечима. Стал очень остро вопрос здоровья. Сейчас он в гражданской жизни, но все ему настолько близко и настолько он переживает, что у меня такое впечатление, что он никуда и не уходил с военной службы. Мы знакомы три года, а вместе год", — отметила Карпова.

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: КАРПОВА | Той самий голос З РАДІО: нехай я буду ДУРНОСМІХОМ! Хабарі на радіо, 13-річні стосунки

Напомним, ранее Юлия Карпова рассказывала, как начался их роман. Также ведущая призналась, было ли уже предложение.