Радиоведущая Соня Сотник высказалась о своем коллеге Сергее Кузине и куда он исчез

Украинская радиоведущая Соня Сотник прокомментировала исчезновение ее коллеги, продюсера и ведущего Сергея Кузина, с которым вместе работали на радиостанции Radio Roks и долгое время вели совместные проекты.

В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" Соня объяснила, что они до сих пор поддерживают связь с Кузиным. Так, продюсер уехал в США, где воспитывает своего уже четвертого сына, родившегося там в 2018 году. Тем не менее, по словам радиоведущей, ее коллега продолжает работать и поддерживать Украину и развивает радиопроекты дистанционно. К слову, Сергей время от времени приезжает на Родину, чтобы навестить маму.

"Мы очень часто общаемся. Сергей в США с семьей, сыном, которому он очень нужен. Хорошо, что тоже работает на радио. Хорошо, что контролирует все месседжи на радиостанции, которые касаются Украины. Это очень важно. И хорошо, что есть возможность помогать украинцам и моим проектам, в частности", - обьснила радиоведущая.

Сергей Кузин. Фото: Facebook Сергея Кузина

Сергей Кузин с Соней Сотник. Фото: Facebook Сергея Кузина

Кроме того, Соня Сотник честно призналась, почему на своей странице в Facebook называет Сергея Кузина двоюродным братом:

"Тогда еще не было украинской версии Facebook, была английская, когда мы его заводили. Это было очень давно. Там была функция кузен (с англ. двоюродный брат – прим. ред.) или брат. Думаю, если Кузин, значит кузен. И брат – брат. Он всегда есть и будет моим братом", - добавила знаменитость.

Напомним, ранее Соня Сотник рассказала о своем возлюбленном-военном, который находился в плену. Ведущая призналась, как справляется со своими переживаниями.

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