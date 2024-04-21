Радиоведущая Соня Сотник высказалась об Артеме Пивоварове и его поведении на сцене

Украинская певица и радиоведущая Соня Сотник прокомментировала творчество артиста Артема Пивоварова.

По словам радиоведущей, если песни какого-то артиста ей не нравятся, они обязательно станут хитами. Так произошло и с популярным ныне Пивоваровым. В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" Сотник призналась, что ей нравилось раннее творчество артиста. Впрочем, сейчас она является поклонницей только песни "Рандеву" и провокативного поведения звезды на сцене.

Соня Сотник. Фото: Facebook Сони Сотник

"Я обожала Пивоварова до того, как он стал певцом, когда гроулил (вокальный прием, похожий на эффект рычания – прим. ред.) и кричал. Все, что он поет, мне не нравится, но так, как он себя ведет на сцене, мне очень нравится. Песни – нет, ни одна. Пивоваров – это одно длинное классное "Рандеву". Вот никак не могу услышать другую песню. Если он вернется в гроул и рок-н-ролл, я респектну", – призналась Сотник.

Знаменитость обьяснила, что сейчас многие артисты ее любимых музыкальных жанров защищают Украину на фронте или ушли в волонтерство и не могут, как раньше, писать новые хиты.

Напомним, недавно певец Артем Пивоваров отыграл масштабный сольный концерт в Киеве и ошеломил фанатов сюрпризами. В частности, исполнял опасные трюки и пригласил загадочную гостью на сцену. Что еще интересного происходило во время концерта – узнавайте из фоторепортажа по ссылке.

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