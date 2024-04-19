Радиоведущая Соня Сотник заявила о желании пойти в ВСУ и рассекретила свое воинское звание

Украинская певица и радиоведущая Соня Сотник ошеломила заявлением о готовности защищать Украину на фронте.

В частности, в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" Соня Сотник призналась, что при необходимости будет воевать наравне с другими. Ради этого радиоведущая уже посетила курсы по военной подготовке и получила профессию оператора дрона. Кроме того, у знаменитости в планах возобновить занятия по стрельбе и начать заниматься спортом, чтобы быть готовой к возможной мобилизации. Хотя, по словам певицы, это и дается ей довольно тяжело, однако она абсолютно готова взять на себя эту ответственность и даже совещалась с мужем-военным.

Соня Сотник

"У меня были такие мысли. Поэтому я прошла курсы БпЛА, я – оператор дрона. Я готова стать в строй. И мы с Михаилом (муж – прим. ред.) уже говорили и он сказал пока что давай… Но этот момент может наступить в любой момент. Я не очень хорошо стреляю, но хочу подтянуть. Забросила сейчас тир, нужно будет вернуться. И физически нужно подготовиться, потому что все знают, что я ненавижу спорт. Я человек "антиспорт" и мне нужно… Но все возможно", – призналась Соня Сотник.

Напомним, недавно радиоведущая Соня Сотник рассказала, как первая сделала предложение мужу-военному.

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