Радиоведущие шокировали неадекватным поведением российских звезд в Украине: "Закинула ноги на стол"

Слава Демин, Юлия Волкова и Митя Фомин

Реклама

Радиоведущие Слава Демин и Таня Татарченко шокировали неадекватным поведением российских артистов в Украине.

До 2014 года россияне активно приезжали в Украину и, конечно, среди прочего выступали на радиостанциях. Славе Демину и Тане Татарченко пришлось иметь опыт сотрудничества с ними. Радиоведущие говорят, что россияне вели себя в Украине свысока, считали себя суперзвездами, а украинцев вторым сортом. Особенно Демину вспомнилась солистка группы "t.A.T.u." Юлия Волкова, которая нагло закидывала ноги на стол.

"Юлия Волкова просто пришла, закинула ноги на стол и типа она суперзвезда...", - вспоминает Демин.

Реклама

Слава Демин и Таня Татарченко / © скриншот с видео

Тем временем Таня Татарченко рассказала о российском певце Мите Фомине. Исполнитель еще более-менее адекватно себя вел, а вот его менеджер сразу установила границы: он - "звезда", а вы - никто.

"Русский Митя Фомин...Он еще был более-менее нормальным, а его менеджер пришла с таким: "Вы здесь все вообще никто, здесь звезда приехала", - вспомнила Татарченко.

В противовес радиоведущие поставили украинских звезд. Таня Татарченко вспомнила, как впервые работала с Дмитрием Монатиком. Исполнитель тогда уже был безумно популярен, но при этом со всеми приятно общался и не демонстрировал никакого превосходства.

Напомним, недавно продюсер Евгений Фешак раскрыл, сколько стоит продвинуть песню на радио. Желающим попасть сразу же в ротацию придется выложить из кармана кругленькую сумму.