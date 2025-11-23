Радиоведущий Сергей Кузин впервые за долгое время появился на публике: где он живет и кем работает сейчас

Сергей Кузин

Украинский радиоведущий, музыкант и продюсер Сергей Кузин впервые за долгое время появился на публике.

Так, 62-летняя знаменитость дал редкий комментарий Ангелине Пичик в Instagram. Блогерша встретила Кузина в центре Киева и поинтересовалась, сколько ему нужно средств для комфортного проживания в Киеве. На это радиоведущий ответил, что примерно 2-3 тыс. долл. ежемесячно, если арендовать жилье одному.

Но на самом деле сам продюсер живет не в Украине, а во Флориде, США. В столице Украины он имеет собственное жилье. Из родственников у него здесь осталась мама, которую он навещает регулярно. В частности, каждые три месяца Сергей приезжает к ней в гости. Звезда говорит, что любит жизнь в Киеве, но все же сейчас выбрал с женой США и работает на американской радиостанции.

«Я житель США, но сейчас здесь (в Киеве — прим. ред.). У меня мама здесь, поэтому я каждые три месяца (приезжаю в столицу — прим. ред.). Штаты есть Штаты, а в Киеве мне нравится больше. Я киевлянин, а не американец. Сейчас работаю на радио USA — это американская станция, которая работает на Нью-Йорк, Филадельфию, Чикаго и Майами. А до этого 23 года работал в Украине», — признался Сергей в комментарии.

