Радостная Тина Кароль похвасталась удачным урожаем из собственного огорода

Артистка наслаждается мгновениями дома.
Певица Тина Кароль успевает не только давать концерты и участвовать в творческих проектах, но и заниматься хозяйством.
Как известно, исполнительница имеет загородный дом в селе Зазимье, Киевской области. В сторис в Instagram Кароль похвасталась первым урожаем из собственного огорода. Певица без макияжа и в домашних одеждах поделилась радостным фото рядом с подросшими огурцами.
Кроме того, у исполнительницы прекрасный сад, в котором также буйно цветут гортензии и лаванда. Хорошими кадрами цветения цветов Кароль тоже поделилась с поклонниками. Кстати, как раньше делилась Тина, она любит собственноручно возиться в саду.
Напомним, ранее Тина Кароль показала поклонникам, как прекрасно цветут розы у ее поместья.
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