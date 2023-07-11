Радостная Тина Кароль похвасталась удачным урожаем из собственного огорода

Певица Тина Кароль успевает не только давать концерты и участвовать в творческих проектах, но и заниматься хозяйством.

Как известно, исполнительница имеет загородный дом в селе Зазимье, Киевской области. В сторис в Instagram Кароль похвасталась первым урожаем из собственного огорода. Певица без макияжа и в домашних одеждах поделилась радостным фото рядом с подросшими огурцами.

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Кроме того, у исполнительницы прекрасный сад, в котором также буйно цветут гортензии и лаванда. Хорошими кадрами цветения цветов Кароль тоже поделилась с поклонниками. Кстати, как раньше делилась Тина, она любит собственноручно возиться в саду.

Фото: instagram.com/tina_karol

Фото: instagram.com/tina_karol

Напомним, ранее Тина Кароль показала поклонникам, как прекрасно цветут розы у ее поместья.

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