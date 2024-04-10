Раду Поклитару высказался о сотрудничестве с россиянином Безруковым: "Это страшное разочарование"

Украинский балетмейстер и хореограф Раду Поклитару прокомментировал свое общение с российским актером Сергеем Безруковым и его супругой-россиянкой, режиссером Анной Матисон.

Так, хореограф до полномасштабного вторжения работал над созданием фильма жены Безрукова и ее операми в театре. Впрочем, в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" Раду объяснил, что теперь их сотрудничество навсегда закончено и они не поддерживают общение.

"Вот с Сергеем невозможно никакое общение ни под каким предлогом. Это страшное разочарование. Не знаю, что должно произойти, чтобы мы снова начали общаться. Боюсь, это невозможно себе представить. Я был хореографом в его фильме, я делал свою работу. Я хореограф в фильмах и хореограф у себя в театре. И ничего не предсказывало", - признался балетмейстер.

Раду Поклитару. Фото: Facebook Раду Поклитару

Также Поклитару отметил, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину семья Безрукова не связывалась с ним. И объясняет это тем, что они уже заранее понимали, каким острым будет этот разговор.

"Нет, не писал, не интересовался. Я думаю, что дело в том, что Сергей прекрасно понимал, каким будет мой ответ, если он мне напишет", - добавил Раду.

Напомним, Раду Поклитару рассказал, как впервые знакомился с Владимиром Зеленским еще до того, как он стал президентом. Как признался хореограф, он тогда даже не узнал на тот момент известного юмориста.

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