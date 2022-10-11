Ракетные обстрелы Киева: у Джамалы разбита кофейня, а улица Астафьевой – разрушена

Вчера, 10 октября, россияне обстреляли территорию Украины. Вражеские ракеты попали по Киеву.

От российских обстрелов пострадали украинцы. Враг повредил жилые дома, объекты инфраструктуры, в том числе и критическую.

Украинские знаменитости показали последствия ракетных обстрелов Киева и рассказали, как вражеские атаки непосредственно коснулись их.

Джамала

Кофейня мужа Джамалы расположена недалеко от парка Шевченко, куда попала вражеская ракета. Взрывная волна задела заведение. В частности, в семейном кафе выбило окна и стеклянные конструкции. Также взрывная волна повредила электрические приборы в заведении. Сейчас кофейня не работает, но ее в ближайшее время отремонтируют.

Новости Киева: Кофейня мужа Джамалы. Фото: takava_coffeebuffet/Instagram

Новости Киева: Кофейня мужа Джамалы. Фото: takava_coffeebuffet/Instagram

"Пока заведение временно не будет работать, но! Как и каждый украинец, мы переживем это вместе, все отстроим, выстоим и победим проклятую руссню! Станем еще больше, круче и сильнее! Слава Украине! Украина превыше всего!" – говорится в посту на Instagram-странице кафе.

Новости Киева: Кофейня мужа Джамалы. Фото: takava_coffeebuffet/Instagram

Макс Гордеев

Певец рассказал, что во время воздушной тревоги 10 октября находился в укрытии. Впрочем, когда опасность закончилась, он вернулся домой и заметил неприятный "сюрприз". В его доме потрескались от взрывной волны окна.

Новости Киева: Фото: maxgord/Instagram

"Я вам хочу показать, какой подарок мне оставили эти фашисты. Треснули окна. Хорошо, что не выбило", - отметил Макс

Даша Астафьева

Улица, где живет певица, пострадала от вражеских обстрелов. Знаменитость эмоционально обратилась к оккупанттам и отметила, что все они погибнут.

Новости Киева / Фото: instagram.com/da_astafieva

"Моей улицы нет. Спасибо всем, кто искал и предложил помощь. Мои люди всегда есть", — прокомментировала Даша.

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