Ракетный удар по Чернигову: дочь лидера известной украинской группы попала под обстрел

Фронтмен украинской группы KOZAK System Иван Леньо сообщил, что его дочь Маланка попала под ракетный удар по Чернигову сегодня, 19 августа.

Об этом музыкант рассказал на странице Facebook, обнародовав страшную переписку с дочерью. 22-летняя девушка находилась в Чернигове, когда российские оккупанты выпустили ракету по центру города и попали рядом с Драмтеатром.

Маланка написала отцу, что она была через дорогу от театра, когда прилетела ракета.

"У меня мелкие царапины, немного крови. Куча трупов, крик, мы бежали по стеклу и среди трупов. Папа, это п*здец. Я не знаю, как мы выжили, но благодарю наших ангелов", – написала Маланка.

Дочь Ивана Леньо попала под ракетный удар по Чернигову / Фото: facebook.com/ivan.lenyo

Также девушка сообщила, что она добежала до укрытия и обработала раны, ее мама тоже была на момент удара в подвале.

Это сообщение от дочери Леньо прокомментировал: "Я сегодня поседел…".

Иван Леньо с дочерью / Фото: facebook.com/ivan.lenyo

Напомним, украинская актриса Наталка Денисенко также стала свидетелем ракетного удара по Чернигову сегодня, 19 августа. Артистка рассказала, что в момент попадания ракеты в центр вместе с 5-летним сыном была дома и услышала страшный взрыв.

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