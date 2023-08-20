Ракетный удар по Чернигову: Максим Галкин прокомментировал кровавое преступление РФ и убийство 6-летнего ребенка

Российский юморист, муж певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин прокомментировал кровавый ракетный удар по Чернигову, 19 августа, который совершили российские оккупанты.

На странице в Instagram Галкин разместил фотографию драмтеатра до и после того, как в него попала российская ракета.

Шоумен написал о 6-летней Софийке, погибшей в результате ракетных обстрелов российскими оккупантами центра Чернигова:

"Лето, август, выходные, город, центр, театр, дети, смерть. Девочка маленькая улыбалась, жила, надеялась, смеялась, несмотря ни на что, мы не выбираем время детства, ракеты летят и летят, сирены воют, а детство идет, живет маленький человек на пороге новой большой жизни, а этому маленькому хрупкому человеку взрослые дяди в медальках говорят, мол, не будет у тебя этой большой жизни, у нас другие планы, сегодня твой последний день, сопутствующие потери. Большой наш министр сказал, что это так называется, говорит, не мы придумали. А он в нашей самой большой стране отвечает за все наши дела, которые нас не касаются. Сопутствующие потери. Почему девочка больше не улыбнется? Нет сил смотреть на ее улыбку. Я не могу даже показать фото девочки. Ведь эта чья-то любимая девочка? Думаю, вот они, ее любимые, близкие, случайно откроют телефон, а из чужого телефона она на них смотрит, а им и так тяжело. Почему их девочка в тысячах чужих телефонов? Потому что она теперь сопутствующая потеря. Сопутствующая. Что за путь такой, на котором такие потери? Куда идем? Дяде министру виднее. А, может, он тоже не знает, что за путь. Он так себя успокаивает", – написал Галкин.

Максим Галкін про ракетний удар по Чернігову / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Также артист вспомнил, как когда-то выступал в драмтеатре, куда попала российская ракета и выразил соболезнования жителям Чернигова.

"Красивый театр, ещё держится после удара, я в нем выступал когда-то, шутил, люди смеялись, каждый театр живая душа, я так чувствую. Вроде стены, камень, а живая душа. Столько людей по земле ходят, на кнопочки нажимают, а души мёртвые. А у этого театра душа живая и будет жить", – отметил Галкин.

Как известно, 19 августа утром российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Чернигова. Ракета упала рядом с драмтеатром. В результате обстрела погибли семь человек. Число пострадавших возросло до 148. Из них в больнице остается 41 человек.

Напомним, что ранее соболезнования близким погибших во время ракетного удара по Чернигову выразили украинские звезды Леся Никитюк, Настя Каменских, Надя Дорофеева и другие.

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