Ракетный удар по Чернигову: Наталка Денисенко с сыном оказалась в эпицентре происшествия

Актриса находится в городе, где несколько часов назад оккупанты нанесли ракетный удар.
Украинская актриса, звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко оказалась в эпицентре преступного удара российскими оккупантами по центру Чернигова сегодня, 19 августа.
Артистка приехала в свой родной город вместе с сыном, 5-летним Андреем. В сторис своей страницы в Instagram Денисенко опубликовала видео, где вместе с Андрюшей находится в укрытии:
"Мы в Чернигове только что пережили такой взрыв… Дети испугались очень… Баллистика… Попадание возле центра города, драмтеатра.. Вероятно, есть погибшие", – написала Денисенко из укрытия.
Впоследствии узнав, что в результате ракетного удара по центру Чернигова есть погибшие, среди которых – дети, артистка показала в фотоблоге жуткие последствия обстрела.
Наталка поделилась, что они собирались идти гулять, но из-за того, что Денисенко долго собиралась, они застали взрыв дома:
"Мы собирались идти гулять, но я долго собиралась и взрыв мы застали дома. Очень много погибших и раненых. Обломки разлетелись по всему центру", – написала Денисенко.
Отметим, что сегодня, 19 августа, утром российские оккупанты ударили, вероятно, баллистической ракетой по центру Чернигова, рядом с драмтеатром. По последним данным, в результате российской атаки погибли шесть человек, в том числе 6-летняя девочка. За медицинской помощью обратилось 90 раненых. Из них 10 полицейских и 12 детей. Госпитализированы 25 человек.
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